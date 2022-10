Inter, non solo Lukaku ko: ancora fuori Brozovic, Dzeko in palestra!

MILANO - Nonostante i 4 successi consecutivi in campionato e l'accesso agli ottavi di finale di Champions League , Simone Inzaghi continua a non avere pace. Romelu Lukaku si è sottoposto a esami clinico-strumentali questa mattina all' Istituto Humanitas di Rozzano . Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno. Lo comunica il club nerazzurro attraverso una nota sul proprio sito ufficiale. Dopo due mesi di stop l'attaccante belga, che aveva giocato degli spezzoni di partita contro il Viktoria Plzen in Champions e contro la Sampdoria in campionato, è dunque costretto a fermarsi ancora. La sua partecipazione al Mondiale non sembra a rischio ma alla corte di Inzaghi potrebbe tornarci solo nel 2023. Salterà la sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco . Il tecnico piacentino spera comunque di poterlo recuperare per la sfida di domenica prossima contro la Juventus .

Inter, le condizioni di Brozovic: quando potrebbe tornare

All'Allianz Arena, per la partita contro il Bayern Monaco di Nagelsmann, non ci sarà nemmeno Marcelo Brozovic: il centrocampista croato non ha ancora recuperato completamente dal suo infortunio, e domani non sarà quindi a disposizione di Simone Inzaghi. Tuttavia, non è da escludere una possibile convocazione del centrocampista croato per la sfida contro la Juve. Brozovic si era infortunato nel match di Nations League vinto dalla Croazia contro l'Austria per 3-1, lo scorso 25 settembre: il ct Dalic fu costretto a sostituirlo al 18' del primo tempo per un problema muscolare.