Inzaghi, il perché del ko contro la Juventus e il limite della sua Inter

TORINO - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove non puoi andare a riposo sullo 0-0. Nel secondo tempo siamo partiti anche discretamente. Poi ci siamo disuniti ma potevamo comunque pareggiare con Lautaro. Una sconfitta pesante che fa male ma il calcio è così. Lo scorso anno abbiamo vinto una partita che non meritavamo e questa sera non ci sta il 2-0. In questi match dobbiamo fare di più, non possiamo non andare in vantaggio. Si deve migliorare nei dettagli”. E' l'analisi di Simone Inzaghi dopo Juventus-Inter. I nerazzurri hanno perso 2-0 a Torino .

Simone Inzaghi, le parole dopo Juventus-Inter

Il tecnico dell'Inter ha poi spiegato: "Non dovrebbe succedere di andare sotto 1-0 dopo una partita così. Dovevamo mantenere la calma: 5 sconfitte non le puoi fare come quelle con Udinese e Roma. In Champions questi match li abbiamo fatti bene, in campionato non siamo riusciti ad avere la continuità". Sulla corsa scudetto: "Scudetto? In questo momento l’Inter deve puntare ad avere più continuità. Questa è una sconfitta che fa male per l’importanza della partita e del momento. Questa è una partita che può portare delle scorie”.