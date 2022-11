Mazzola, gli 80 anni a tavola con amici speciali

MILANO - Si sono ritrovati in un noto ristorante di Milano, il Botinero, per festeggiare una ricorrenza speciale: gli 80 anni di Sandro Mazzola. A tavola, assieme alla leggenda di Inter e Nazionale nonché figlio del mitico Valentino capitano del Toro degli Invincibili e fratello di Ferruccio campione d'Italia con la Lazio nel 1974, ecco altre due stelle incancellabili della grande Inter di Helenio Herrera: Luisito Suarez e Gianfranco Bedin. Il coro - «Tanti auguri» -, il brindisi, i sorrisi, gli applausi e pure le immancabili battute, tra amici veri. Come quando al momento degli auguri, Mazzola ha reagito con un paio di simpatiche corna contro il malocchio. E Suarez, al suo fianco, gli ha risposto: «Hai un bell'esempio qui davanti a te, vedendo me devi star tranquillo». La carta d'identità non mente: se Mazzola è della classe 1942, Suarez è del '35...