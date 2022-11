Inter, che cosa c'è dietro le durissime parole di Marotta dopo il ko con la Juve

Beppe Marotta è un signore aduso ricorrere a un linguaggio felpato anche quando la situazione dell'Inter si fa complicata e, da quando ha assunto l'incarico di amministratore delegato, solo lui sa quante volte abbia dovuto intervenire con tatto e diplomazia per gestire le emergenze tecniche e societarie che ha dovuto gestire. Ecco perché le durissime parole pronunciate dopo la secca sconfitta patita contro la Juve hanno lasciato il segno in casa della squadra che ha perso anche le partite contro Lazio, Milan, Udinese e Roma, non ha mai pareggiato, vanta la peggior difesa nelle gare esterne, è settima in classifica a 11 punti dal Napoli capolista. Il tackle dialettico di Marotta è stato ruvido: "La sconfitta di Torino è stata assolutamente giusta. A gioco lungo, la Juve, nonostante avesse importanti defezioni, ha meritato di vincere. Io non guardo le statistiche, ma in questo caso devono portarci a profonde riflessioni al nostro interno:abbiamo subito 19 gol, di cui 16 in trasferta. Siamo l'Inter, non siamo abituati a questo". Per carità di patria, il dirigente ha omesso di ricordare a Inzaghi e ai giocatori che nessuna squadra abbia mai vinto lo scudetto dopo avere rimediato cinque sconfitte nel girone d'andata e la gara con il Bologna cade alla quattordicesima giornata, non alla diciannovesima. La preoccupazione della società è palpabile: non in chiave scudetto poiché in Viale della Liberazione ritengono che, continuando a marciare così, alla fine soltanto il Napoli possa perdere il titolo. L'Inter guarda al quarto posto come garanzia di Champions League anche nella prossima stagione: partecipare anche nel 2023 al più ricco torneo del mondo significherà avere la certezza di incassare almeno 50 milioni nella fase a gironi, introito di fondamentale importanza pensando ai 292,12 milioni da restituire al fondo americano Oaktree che l'ha erogato al tasso del 12%. Nell'arco di quattro giorni, il Bologna a San Siro e l'Atalanta a Bergamo dimostreranno se le parole di Marotta avranno sortito sull'Inter l'effetto da Marotta sperato. E da milioni di tifosi in ambasce.