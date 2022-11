Inter: Skriniar al dentro o fuori, ci siamo!

MILANO - Fuori i secondi. Archiviata la partita contro il Bologna, entra nel vivo la trattativa per il rinnovo di Milan Skriniar. La deadline fissata dal club (il 13 novembre) fa pensare che l’incontro con il procuratore possa andare in scena entro 24, massimo 48 ore. La fumata bianca è attesa con fiducia da parte del club nerazzurro. Il centrale slovacco andrà a guadagnare 6.5 milioni a stagione fino al 2026 e nell’accordo non saranno presenti né clausole rescissorie (per nulla gradite dall’ad Beppe Marotta) né clausole legate alla fascia da capitano su cui continuerà a decidere in piena autonomia l’allenatore.