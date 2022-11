L'Inter è tornata: gol a parte, ecco cosa ha raccontato il “set" servito al Bologna

MILANO - Contro il Bologna, a San Siro, da quando c’è Inzaghi in panchina all’Inter, finisce sempre 6-1. Goleada, quella con i rossoblù, che dà una bella mano di vernice al cattivo ricordo dello schiaffo preso a Torino con la Juve e che riporta i nerazzurri in quota grazie agli inciampi di Milan, Roma e Atalanta. Tra l’altro, per la prima volta in stagione l’Inter ha vinto da situazione di svantaggio , arrivata per il gol fortunoso di Lykogiannis . Il fatto di aver subito il gol in modo così fantozziano ha svegliato l’Inter dal torpore, ma determinante è stato soprattutto la bellissima rete segnata da Dzeko con un destro a serramanico su una palla che spioveva dal cielo.

Gosens-gol: e ora l'Atalanta

Sull’episodio va aperta una doverosa parentesi, considerato che l’autore di quella prodezza abbagliante per senso della coordinazione e tempismo è lo stesso giocatore che a inizio secondo tempo ha stampato sulla traversa un colpo di testa su cross di Dumfries che chiedeva solo di essere spedito alle spalle di Skorupski. Il quale di palloni, dopo il gol di Dzeko, ne ha raccolti altri cinque pure per colpe sue, come in occasione della punizione calciata da Dimarco sul suo palo (il laterale sinistro ha chiuso la sua notte da ricordare segnando pure il quarto gol con un “one man show” da attaccante puro). A mettere in cassaforte la pratica aveva già provveduto Martinez a fine primo tempo, sfruttando una dormita di Arnautovic su angolo di Calhanoglu, mentre nella ripresa, dopo il gol di Dimarco, sono arrivati il rigore segnato da Calhanoglu e il 6-1 firmato Gosens. Che è un ex atalantino: in vista del big match di domenica, quasi un segno del destino.