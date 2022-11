Inter, senti Inzaghi: "In campionato dovevamo e volevamo fare meglio"

MILANO - Bergamo ultima fermata prima del Napoli, 4 gennaio, nello scontro diretto che può stabilire quale sarà l’obiettivo dell’Inter in campionato: lo scudetto oppure un posto in Champions. Tempo anche di bilanci e Simone Inzaghi non nasconde che, a prescindere dalla gara con l’Atalanta, il bicchiere è pieno solo a metà: «Abbiamo fatto un lavoro eccezionale in Champions, mentre in campionato dovevamo e volevamo fare meglio dato che abbiamo lasciato qualche punto per strada», le parole dell’allenatore a Inter Tv.