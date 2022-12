Inter, Inzaghi non molla lo scudetto: "Mancano ancora 23 partite". Su Lukaku e Onana...

All'indomani del netto 6-1 contro lo Gzira United, primo test amichevole del ritiro maltese, l'Inter prepara già il match in programma mercoledì alle 18 contro il Red Bull Salisburgo. Nonostante i primi militino nel massimo campionato locale, con gli austriaci si alza l'asticella in vista anche del ritorno in campo in gare ufficiali che avverrà il 4 gennaio al Meazza contro il Napoli. Proprio da lì inizierà la rincorsa dei nerazzurri sulla formazione di Luciano Spalletti, lanciatissima in vetta alla classifica. A proposito di scudetto, nella conferenza stampa della vigilia, Simone Inzaghi non sembra voler mollare l'obiettivo: "È un augurio e una speranza. Il Napoli ha fatto un percorso importante, ma mancano ancora 23 partite alla fine e c'è spazio per tutti. Avremo un mese di gennaio molto impegnativo. In 15 partite abbiamo fatto 10 vittorie che però non bastano, il Napoli sta andando a ritmi elevatissimi. Dovremo farci trovare pronti: con queste medie 30 punti non sono sufficienti".