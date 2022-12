Inter, per Dumfries assalto con l’asta: c’è anche lo United

MILANO - Ha spazzato via quasi da solo gli Stati Uniti, poi contro l’Argentina ha vissuto una serata da incubo. Denzel Dumfries ha vissuto una parte finale del Mondiale sulle montagne russe, un po’ come la sua avventura all’Inter, fatta di momenti esaltanti e periodi bui. L’olandese, arrivato per poco più di 13 milioni nell’estate 2021 per raccogliere la difficile eredità di Hakimi, è ormai da tempo l’indiziato principale a lasciare Milano per permettere al club nerazzurro di raggiungere entro il 30 giugno prossimo il famigerato attivo di almeno 60 milioni sul mercato richiesto dal presidente Steven Zhang la scorsa primavera. La sua valutazione è cresciuta col passare dei mesi e l’Inter conta di incassare dalla sua cessione non meno di 50 milioni. Marotta e Ausilio partiranno da una richiesta di 60, ma è chiaro che già un assegno da 50 permetterebbe alla dirigenza di raggiungere l’obiettivo fissato dalla proprietà, visto che a fine agosto l’asticella era già fissata intorno al più 30.

Chi vuole Dumfries? Marotta e Ausilio non vogliono vendere a gennaio Dumfries, ma completare la cessione a fine campionato, in modo da non impoverire la rosa di Inzaghi nella seconda metà della stagione, ma il mercato potrebbe anche muoversi in maniera differente: è evidente che se un club si presentasse già a gennaio con l’offerta giusta, sarebbe dura dire di no, anche per evitare di trovarsi poi ad aprile-maggio con l’acqua alla gola. In estate hanno sondato il terreno il Bayern Monaco, prima di prendere Mazraoui, e il Chelsea, che a margine dei discorsi per Lukaku e Casadei aveva chiesto informazioni, salvo poi riversare i grandi investimenti in altri reparti. Il Chelsea, ma lo stesso Bayern, non hanno perso di vista Dumfries e potrebbero tornare alla carica, ma a gennaio potrebbe inserirsi già un terzo incomodo, il Manchester United, scatenando così un’asta che non potrà che far piacere all’Inter, meno magari all’agente dell’olandese, l’avvocato Rafaela Pimenta che una settimana fa aveva così scherzato sul futuro del suo assistito: «Se il valore di Denzel si è alzato per le prestazioni al Mondiale? Speriamo di no, perché altrimenti diventa più difficile trasferirlo». Dumfries è un obiettivo del tecnico dello United, l’olandese ten Hag, che ha imparato ad apprezzarlo nelle sfide in Eredivisie fra l’Ajax e il Psv.