Inter, Inzaghi nella scia di Conte: Lukaku-Dzeko, la coppia

MILANO - Scusate il ritardo. Antonio Conte li avrebbe voluti vedere in coppia già nell’estate 2019, quando arrivato sulla panchina dell’Inter si impuntò per Romelu Lukaku , ma una volta accontentato sul belga, non fece la “guerra” anche per Edin Dzeko . Forse, perché nel frattempo aveva conosciuto e imparato ad apprezzare Lautaro Martinez , che in coppia con “Big Rom” aveva iniziato a mostrare quello che poi la “Lu-La” avrebbe fatto nelle successive annate. Dzeko però era stato vicino all’Inter di Conte non solo nell’estate del 2019, ma pure in quella successiva, anche se la squadra più vicina a strapparlo al club giallorosso in quel caso fu la Juventus. Conte voleva fortemente Dzeko, lo aveva inseguito a lungo, anche quando era sulla panchina del Chelsea. Non è mai riuscito a prenderlo e alla fine il "cigno di Sarajevo" all’Inter se lo sta coccolando Simone Inzaghi che fece subito il suo nome un anno e mezzo fa quando proprio Lukaku disse addio in tutta fretta per volare al Chelsea. E adesso il tecnico nerazzurro ha l’opportunità di schierare proprio quella coppia che Conte aveva idealizzato nella tarda primavera del 2019.

Vista su Spalletti

Dzeko è la certezza di questa Inter, l’unico attaccante risparmiato dai Mondiali (anche Correa non è andato in Qatar, ma solo perché scartato all’ultimo per il problema al tendine del ginocchio sinistro); Lukaku scalpita per lasciarsi alla spalle un 2022 da incubo. Probabilmente non faranno già coppia sabato a Siviglia contro il Betis - Lukaku potrebbe rimanere ad Appiano a lavorare, ma è una scelta che Inzaghi prenderà definitivamente fra oggi e domani - ma nelle successive gare pre-campionato con Reggina (22) e Sassuolo (29) sì, anche perché sono alte le possibilità che siano proprio loro due i giocatori che dovranno guidare l’Inter contro il Napoli il 4 gennaio. Lautaro, infatti, giocherà - o almeno spera... - la finale del Mondiale domenica 18 dicembre, quindi avrà una decina di giorni di vacanza da godere, giorni che potrebbe anche passare in Argentina qualora la Selección dovesse vincere il titolo in Qatar (i giocatori di Scaloni sarebbero logicamente attesi in patria per le celebrazioni di rito). Calendario alla mano, difficilmente quindi il “Toro” sarà ad Appiano prima del 28 dicembre, ovvero a meno di una settimana dalla gara col Napoli e con una condizione fisica tutta da verificare. Dunque, contro gli azzurri se non ci saranno controindicazioni o mosse a sorpresa - Mkhitaryan dietro una punta? - toccherà a Lukaku e Dzeko. Insieme hanno giocato solamente i 23 minuti finali a Lecce alla prima giornata di campionato il 13 agosto, quando Inzaghi gettò nella mischia tutti gli attaccanti per cercare la vittoria, trovata grazie a Dumfries. Dopodiché Rom ed Edin non hanno più fatto coppia, ma si sono dati sempre il cambio con Spezia (2ª giornata), Lazio (3ª) e Sampdoria (29 ottobre). Fra venti giorni, però, potrebbe arrivare la prima volta, quella che Conte ha sognato a lungo...

Brozovic: niente lesioni

Intanto ieri l’Inter ha tirato un sospiro di sollievo dopo che nella tarda serata di martedì il ct croato Dalic, al termine della semifinale persa con l’Argentina, aveva così spiegato il cambio di Brozovic a inizio ripresa: «Marcelo ha sentito tirare un po’ il muscolo e allora abbiamo deciso di non usarlo fino alla fine. Vedremo se potrà giocare la finale per il terzo-quarto posto». Dichiarazione che ha allarmato l’Inter, rassicurata però nel pomeriggio di ieri quando lo staff medico del dottor Volpi si è confrontato con quello della Nazionale croata che ha comunicato di aver svolto degli esami che hanno escluso lesioni al flessore sinistro, lo stesso infortunato a fine settembre. Ora bisognerà capire se sabato Brozovic giocherà oppure no: a Milano ovviamente confidano che non vengano corsi rischi dopo aver già perso il regista per tutto il mese di ottobre.