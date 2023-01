Lukaku, le verità: “Flessore rotto, ai mondiali due allenamenti, ora trascinerò l’Inter”

MILANO - Romelu Lukaku è pronto ad essere l'innesto in più per l'Inter di Simone Inzaghi, sopo un prima parte di stagione condizionata dagli infortuni l'attaccante belga vuole rilanciare se stesso e i nerazzurri. In un'intervista a Sky Sport l'ex Chelsea ha parlato proprio del suo infortunio: "Il mio è stato un infortunio grave: normalmente sono uno che torna veloce e per me è la prima volta in 13 anni che ho saltato così tante partite. Ma questa volta non si poteva fare diversamente. Al Mondiale sono arrivato con due allenamenti nelle gambe e c'è stata la delusione con la Croazia. Mi sono fermato cinque giorni, poi sono andato a Dubai per ripartire da zero e arrivare pronto".