Inter-Napoli, Inzaghi: "Scudetto, io ci credo”. Su Skriniar, Lukaku, Lautaro…

MILANO - "Si tratta di una partita fondamentale contro la miglior squadra d'Europa, credo allo scudetto perché mancano ancora 23 partite. Ho ancora qualche dubbio di formazione per l'attacco, il mio auspicio è di avere sempre tutte e 4 le punte a disposizione. Lukaku è tornato con una grandissima voglia di sacrificarsi per la squadra, ci darà soluzioni diverse". Sono le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa. Domani l'Inter riceve il Napoli alla ripresa del campionato. Il tecnico nerazzurro ha spiegato: "Preoccupato per Skriniar in scadenza di contratto? Assolutamente no, è un ragazzo straordinario che dà sempre tutto in campo. È innamorato dell'Inter e non ho dubbi in merito. Oltre a lui ci sono altri giocatori in scadenza, ma la società è forte e sta lavorando al meglio".

Sul ritorno del belga dopo i problemi fisici: "Romelu sappiamo tutti le qualità che ha. È tornato con grandissima voglia e predisposizione al sacrificio. Ha avuto un infortunio che ce lo ha portato via dopo le prime partite di campionato. L'ho trovato bene, così come Lautaro. Gli olandesi li ho trovati abbastanza bene: De Vrij ha avuto un colpo e Dumfries un rallentamento, da cui sta tornando. Onana l'ho trovato tranquillo e con grande voglia di fare, c'è entusiasmo e voglia di giocare la partita di domani. Siamo il secondo miglior attacco, l'anno scorso siamo stati il primo: le mie squadre hanno sempre segnato tantissimi gol. L'augurio è che Romelu e il Tucu possano darci nella seconda parte di stagione il contributo che serve per migliorare ancora di più".