Inter, Lukaku è tornato: ora vuole far paura

MILANO - E’ tornato. E’ vero, non ha segnato. E’ vero, ha sbagliato un gol che in altre situazioni probabilmente avrebbe fatto ed è stato impreciso in alcune situazioni. Ma Romelu Lukaku ieri sera contro il Napoli ha lanciato un messaggio a tutti, all’Inter e chissà, forse anche al campionato: sono tornato. Il belga non giocava una gara ufficiale con l’Inter da oltre due mesi (dal 29 ottobre contro la Sampdoria), da titolare addirittura da 131 giorni (26 agosto, contro la Lazio a Roma). E’ rimasto in campo per 65 minuti e, con una condizione ovviamente lontana dal 100%, ha fatto però vedere cosa potrà dare all’Inter in questa seconda metà di stagione: profondità, sponde, pericolosità negli ultimi 30 metri, la capacità di attirare su di sé l’attenzione di due giocatori, liberando così spazi per i compagni. Certo, come detto non è stato perfetto, ma se i guai fisici che lo hanno tormentato da fine agosto a metà novembre lo lasceranno finalmente in pace, per l’Inter, rilanciata dal successo contro gli azzurri, non potrà che essere un grande valore aggiunto. Quello che il club e Inzaghi speravano di avere quando a giugno si è concretizzato il clamoroso ritorno in prestito dal Chelsea dopo il milionario addio dell’estate 2021. Simone Inzaghi ha preferito “Big Rom” al campione del mondo Lautaro Martinez e lo ha affiancato a Edin Dzeko per una coppia XL che aveva mandato già buone indicazioni dalle amichevoli dicembrine. Lukaku nella preparazione invernale ha lavorato sodo, a volte anche più dei compagni. Voleva lasciarsi alle spalle i guai alla coscia sinistra e un Mondiale deludente vissuto da comparsa nelle prime due gare e da protagonista negativo nella decisiva sfida del girone contro la Croazia, macchiata con tre-quattro errori marchiani sottoporta.