"Ci hanno fermato": Lautaro, clamorosa accusa social su Monza-Inter!

Il giorno dopo Monza-Inter fa ancora molto discutere la direzione di gara dell'arbitro Sacchi: a creare polemiche sui social e non solo è il gol annullato ad Acerbi sul risultato di 2-1 per i nerazzurri. A lamentarsi per primo è stato Simone Inzaghi ieri sera in conferenza stampa, dove ha messo in evidenza il clamoroso errore arbitrale. Le polemiche si sono poi riversate sui social dove è venuto fuori il malcontento dei tifosi interisti, infuriati per quello che è successo.

L'accusa social di Lautaro A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Lautaro Martinez, andato a segno ieri sera, con un post sul suo profilo ufficiale di Instagram. La punta argentina ha così dichiarato: "Volevamo vincere per continuare ad accorciare. Ci hanno fermato. Testa bassa e pedalare insieme come squadra nella stessa direzione. #ForzaInter" Non sono mancati i commenti al post che continuano ad alimentare una polemica che difficilmente si placherà in questi giorni.