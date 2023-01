Inter e Var, rabbia Marotta: “Se usato così diventa inutile”

Non si placano le polemiche dopo l'arbitraggio di Monza-Inter che ha portato anche allo stop dell'arbitro Sacchi . A parlare oggi è stato l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta che si è scagliato contro l'utilizzo del Var dichiarando: "Ancora amareggiato per il suo fischio improvvido". Raggiunto dai microfoni di SportMediaset, Marotta ha poi aggiunto: "Ancora per quello che è successo sabato? Sono amareggiato, perché quel gol regolare avrebbe consentito alla nostra squadra di vincere. Ma sbagliano i giocatori, sbagliano i dirigenti e gli allenatori, quindi mi sembra giusto e umano che sbagli anche l’arbitro. Se c’è da fare una valutazione sul Var ? Certamente sì, il fischio improvvido ha generato l’inutilità del Var e questo porta a fare una riflessione, serve maggior accortezza da parte di tutte le componenti", ha spiegato ai microfoni di Sport Mediaset. "Preoccupato per Lukaku e per gli infortuni? Capita. Lukaku ci aveva abituato a fare delle belle partite nella sua esperienza precedente, ma quest’anno la sua permanenza all’Inter è costellata da situazioni di difficile gestione. L’auspicio è che possa ritrovare quella forma atletica che poi gli possa consentire di realizzare i gol che ci aveva abituati a vedere"

Marotta sul rinnovo di Skriniar

Sul rinnovo di Skriniar, Marotta ha aggiunto: "Non facciamo deadline, assolutamente, sono dinamiche ormai ricorrenti in tutti i club. Non vorrei parlare di appuntamenti e non appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo molto difficile, a gennaio ci sono tante partite e vogliamo fare punti. Al di là di quello che è il giusto rispetto per il giocatore, la nostra concentrazione è per le partite che andremo ad affrontare"