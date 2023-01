Cremonese-Inter, Inzaghi glissa su Skriniar e avverte: "Abbiamo voglia di rivalsa"

MILANO - Dopo il ko interno contro l'Empoli, l'Inter è chiamata a ripartire subito dalla trasferta contro la Cremonese di Ballardini. Alla vigilia del match, Simone Inzaghi parla dai canali ufficiali del club nerazzurro e avverte: "Fortunatamente si torna subito in campo, sono convinto che la mia squadra abbia tantissima voglia di rivalsa dopo l'ultimo match". A Cremona una gara piena di insidie visto il buon momento dei grigiorossi dopo il cambio in panchina: "Nel corso del campionato ha giocato buone partite, penso a quelle con Milan, Napoli, Juventus. Adesso è cambiato l'allenatore, è arrivato un tecnico che ho avuto da giocatore: Ballardini è molto preparato, dà una identità alle squadre, adesso hanno ottenuto la qualificazione al Maradona e sono in un ottimo momento, anche col Bologna hanno fatto un'ottima gara". Indisponibile per il match, Milan Skriniar, sempre al centro del mercato e sul quale Inzaghi non interviene.

Inzaghi: "Il Napoli sta facendo cose straordinarie"

Una nota positiva per Inzaghi arriva dagli ottimi approcci alla partita dei nerazzurri, primi in Serie A per reti realizzate nel primo quarto d'ora di gioco: "Sì, è una nostra caratteristica, importante perché l'approccio è fondamentale. Solitamente riusciamo ad approcciare sempre bene i match, è una cosa che dobbiamo continuare a fare". Guarda anche al futuro Inzaghi con la Coppa Italia e il derby in arrivo: "Tanto, sappiamo che il calendario è fitto. Noi dovremo affrontarle una alla volta, sapendo che il focus oggi è su Cremona e con la speranza di recuperare tutti i giocatori che oggi abbiamo fuori". Chiude con un commento sul campionato: "Più regolarità da parte di tutte, a parte il Napoli che in questo momento sta facendo un campionato a parte. Siamo cinque squadre in pochissimi punti, bisognerà cercare di essere più regolari, guardando alla singola partita".