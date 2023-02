Inter, è un derby da 5,8 milioni

MILANO - Il primo gol, l'ha fatto il cassiere. Saranno 75mila gli spettatori di Inter-Milan con un incasso, comprensivo di quota abbonamenti e posti nelle aree hospitality, da 5,8 milioni, il secondo nella storia per il club nerazzurro dopo un Inter-Juve del 2019. Simone Inzaghi convocherà tutti i giocatori, compresi Brozovic e Handanovic, ormai recuperati. Per quanto riguarda la formazione, dovrebbe ricalcare quella di Riad con Skriniar (al rientro), Acerbi e Bastoni in difesa, Darmian e Dimarco sulle corsie esterne più Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo e Dzeko e Lautaro in attacco. Stefano Pioli invece passerà al 4-3-3 e ieri ha provato Messias in mezzo al campo con Tonali e Krunic, anche se resta valida l'opzione Pobega. Per il Diavolo pesantissima, in tal senso, è l'assenza di Bennacer.