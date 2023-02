Lukaku-Barella, nervi tesi in casa Inter: lite in campo VIDEO

Nervi tesi durante Sampdoria - Inter . Nel match che ha chiuso la 22esima giornata di Serie A i blucerchiati sono riusciti a frenare la squadra di Inzaghi sul risultato di 0-0, favorendo il Napoli che così si ritrova a +15 sulla prima inseguitrice. I nerazzurri sono tornati a poter contare sulla presenza di Lukaku , che a Marassi ha giocato dal primo minuto rendendosi però protagonista insieme a Barella di un episodio di nervosismo. Nel corso del primo tempo, infatti, dopo una mancata difesa del pallone da parte del belga, il centrocampista ha sbracciato in sua direzione provocando la risposta del compagno di squadra, che gli ha risposto: “No! No! Non si fa cosi, basta! Basta!”, e poi quella che sembra un’imprecazione.

Lukaku-Barella, le parole di Inzaghi

Al termine del match l'episodio è stato poi commentato da Simone Inzaghi, che dopo aver espresso tutto il suo rammarico per il risultato finale ha dichiarato che episodi come quelli che hanno coinvolto Lukaku (di cui si è dichiarato soddisfatto per la prestazione) e Barella "sono cose da campo che non voglio vedere e non dovrebbero succedere. C'era un po' di nervosismo perché non riuscivamo a sbloccare il risultato, è stata risolta".