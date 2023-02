Inter, lite Lukaku-Barella: i tifosi compatti difendono il belga

L’episodio da moviola del giorno dopo Samp-Inter è sicuramente la lite Lukaku-Barella . Con i tifosi che, dovendo prendere le parti dell’uno o dell’altro, alla fine votano in grande maggioranza per il belga. Perdonabile perché chi vede Barella tutte le settimane in campo, lo sa: il centrocampista è solito lamentarsi spesso con i compagni , che di solito fanno quasi finta di non sentirlo. Con Lukaku, però, non è andata così. «Forse si era abituato troppo bene con Dumfries che non gli risponde mai», ironizza un utente di Twitter.

Barella, le sbracciate della discordia

Dove la linea guida delle reazioni del tifo interista potrebbe raccogliersi sotto un’etichetta: «Barella hai rotto». Gli interisti, come Big Rom, sono stanchi di vedere ripetersi a ogni partita le «sbracciate e sbufate», cioè i gesti con i quali l’italiano spesso esterna (o esaspera) il proprio disappunto per gli errori dei compagni. «Barella datti una calmata», «Le sbracciate di Barella non irritano solo i tifosi, ma anche i compagni, bisognerebbe eliminare queste cose», «Sei talmente forte quanto sei insopportabile quando fai così, Bare», «Ha ragione Lukaku, Barella non capisce che innervosisce anche i compagni?», «Barella ogni tanto si comporta come un bambino che fa i capricci, non aiuta per niente la squadra soprattutto se è in di coltà». E via discorrendo così, mentre sui social si rincorrono le immagini del battibecco, riportate anche dai media di tutto il mondo nelle rispettive lingue. E ettivamente è uno scivolone per il quale nessuno dei due giocatori deve essere troppo contento di rivedersi per come è uscito nelle immagini. Con i tifosi delle altre squadre, juventini e milanisti su tutti, che ne approfittano per prendere in giro i rivali: «C’è serenità nello spogliatoio dell’Inter». Ma se la maggioranza sta con l’attaccante, c’è da dire che in molti lo criticano per gli insulti rivolti al compagno, e qualcuno, addirittura alla fine forse rivede (con grande sarcasmo) le proprie posizioni. «Passata la nottata, lo possiamo dire sottovoce che non si fa, ma Barella aveva ragione a lamentarsi di Lukaku che non ha azzeccato un passaggio?».