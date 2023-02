Inter, Inzaghi: "Barella ha sempre voglia di vincere e questa carica lo fa innervosire"

MILANO - Simone Inzaghi non si è presentato in conferenza stampa nella vigilia del match contro l'Udinese ma ha parlato solo tamite i canali ufficiali dell'Inter: "Noi cerchiamo sempre la vittoria. A Genova la sorte non ci è stata amica, probabilmente dovevamo essere più cattivi e precisi in zona gol, ma la squadra ha avuto l'atteggiamento giusto e ha provato a vincere la partita fino al 95'. La solidità di queste ultime partite è un ottimo dato: è merito di tutti perché i ragazzi fanno tutti insieme la fase difensiva, da squadra. Domani sappiamo che sarà una partita tosta, contro una formazione di valore, molto forte sia fisicamente sia tecnicamente".