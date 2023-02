Inter, questo sì che è un Lukaku da applausi

MILANO - Per Romelu Lukaku è stata una notte speciale: la maglia da titolare a San Siro e il ritorno al gol in campionato. Una rete celebrata indicando il cielo dove riposa Christian Atsu, compagno ai tempi del Chelsea, vittima del terremoto in Turchia. Big Rom gli ha dedicato la rete pure sui suoi profili social, evidentemente scosso per la sua tragica fine.

Notte Champions

Il sogno è concedere il bis in “eurovisione” mercoledì contro il Porto in Champions. I minuti giocati con l’Udinese sono stati un buon test e il fatto che Big Rom abbia fatto staffetta con Lautaro Martinez, può essere un indizio sull’idea da parte di Simone Inzaghi di riunire la LuLa nella notte più importante, visto che il grande obiettivo dell’allenatore è riportare l’Inter ai quarti di Champions dove manca dal 2011, quando il traguardo fu tagliato da Leonardo e dai tripletisti. Determinante, in tal senso, sarà la gara di andata in un San Siro che si avvia verso il tutto esaurito. E Lukaku ha una voglia matta di riscattare una annata finora da dimenticare tornando protagonista in Champions, là dove solo i fuoriclasse sanno eccellere.