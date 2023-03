Inter, Zanotti nuovo Zanetti? Il baby tractor tra gol alla Juve e la stima di Inzaghi

L'esordio da "Tractor", il gol alla Juve e l'idolo Zanetti

Dopo i primi calci al Brescia, l'Inter ha subito bussato alla porta di Zanotti. Niente giri di parole, il terzino ha subito accettato. Con la Primavera si è tatutato subito sulla pelle i colori nerazzurri. Ha vinto lo scudetto al primo anno con tanto di gol in finale rifilato alla Juventus. Una vittoria netta, 5-0. La sua duttilità è un assist a molti allenatori. Lo stesso assist che stava per fornire lui all'esordio in Serie A contro il Cagliari. Entra al posto di Perisic, otto minuti in cui respira l'aria di San Siro. Tanta emozione e un cross perfetto per Sanchez, che poteva rendere magico il giorno del giovane nerazzurro. La traversa però ha detto no al cileno. Sarebbe stata la ciliegina in uno scampolo di partita ricco di personalità e corsa. Quando giochi per l'Inter il pensiero non può che ricadere su Javier Zanetti. L'argentino è stato l'idolo di molti calciatori ed ovviamente anche per il giovane 2003, che però ha mostrato subito grande umiltà e maturità e rispetto nei confronti di chi ha scritto la storia:"Il mio idolo è sempre stato lui, ma ovviamente non possiamo fare un paragone". Zanotti ha aperto gli occhi, il sogno è diventato realtà ed ora basterà non smettere di correre, proprio come quell'argentino che portava il 4 sulla schiena.