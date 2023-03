Inter, un uomo solo al comando. È Lautaro Martinez

Un capitano è tale non soltanto perché indossa la fascia, ma perché lo dimostra sul campo, per il modo in cui gioca, per l'attaccamento alla maglia, per il rapporto instaurato con la sua squadra e con i suoi tifosi. Anche da quando difende un compagno dalle critiche degli stessi, ritenendole ingiuste ed esagerate. Sotto tutti questi aspetti, Lautaro Martinez è una garanzia assoluta per Simone Inzaghi. Il venticinque attaccante argentino sta vivendo una stagione sempre più brillante, la quinta consecutiva a Milano. Galvanizzato dal titolo mondiale conquistato in Qatar con l'Argentina, lusingato dal segno del comando che la società gli ha consegnato, una volta definitivamente assodato che Skriniar a fine stagione lascerà l'Inter per il Psg, Lautaro segna a ripetizione (sinora 35 presenze e 17 gol fra campionato e coppe, di cui 14 in campionato, già uno in in più rispetto all'anno dello scudetto). Oltre a questo, egli si è guadagnato la leadership della squadra in virtù di una serietà professionale, di una determinazione ferrea e di una personalità sempre più spiccata.