Stramaccioni duro su Inter e Inzaghi: Rabiot non può essere alibi

MILANO - Le polemiche sul gol che ha deciso Inter-Juventus non si placano ma Andrea Stramaccioni, il primo allenatore ad infrangere l'imbattibilità (121 gionri) dello Juventus Stadium in un Juve-Inter 1-3 del 3 novembre 2012, ha preferito sorvolare e commentare invece la prestazione dei ragazzi di Inzaghi. L'ex allenatore nerazzurro non ha gradito lo sfogo post-partita dell'allenatore dell'Inter più incentrato sull'episodio del gol che sulla partita dei suoi giocatori: "Non si può spiegare una brutta sconfitta come questa con un ipotetico torto al 30’ del primo tempo - aggiunge - In un caso così dove il Var ha pensato tre minuti non è giusto decida Chiffi se era mano o no? La decisione l’ha presa chi era a Lissone, non l’arbitro".