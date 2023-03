Asllani, magie con l'Albania: obiettivo conquistare Inter e Inzaghi

Kristjan Asllani, obiettivo riprendersi l'Inter. Il centrocampista viene da un match disputato con la sua Albania ad altissimi livelli, in cui ha messo in grande difficoltà la Polonia nonostante il ko, giocando oltretutto da mezzala e dimostrando duttilità tattica. In nerazzurro quest'anno, però, poche apparizioni e poco spazio, ancor meno dal rientro di Marcelo Brozovic e con Simone Inzaghi che diverse volte gli ha preferito Gagliardini come subentrante a gara in corso. L'ex Empoli, però, spera in un finale di stagione diverso.

Asllani in cerca di riscatto

Una promessa nella stagione all'Empoli, il gol a San Siro proprio contro l'Inter, visione di gioco e qualità al piede che hanno convinto Marotta e Ausilio ad acquistarlo l'estate scorsa, per dare una valida alternativa in mediana ad Inzaghi. Dopo un avvio un po' timido, col passare delle partite ha preso confidenza e iniziato a mettere in mostra i suoi punti di forza. Ma dopo l'infortunio di Brozovic, in cabina di regia ci è andato Calhanoglu, anche se Asllani era stato acquistato proprio con la funzione di backup del croato. Un'intuzione comunque efficace quella del tecnico nerazzurro, col turco che ha reso benissimo in mezzo alle due mezzali Barella e Mkhitaryan. Asllani ha avuto però sui suoi piedi l'occasione per essere ricordato per lungo tempo dai tifosi nerazzurri e, chissà, di ritagliarsi anche uno spazio maggiore entrando nelle grazie del tecnico. Barcellona-Inter, girone di Champions League, gara incandescente al Camp Nou finita 3-3, ma il centrocampista albanese ha avuto l'opportunità di regalare la vittoria ai suoi nel finale di partita: chance però clamorosamente sciupata. In tutto Asllani con la maglia nerazzurra ha collezionato appena 556' in 20 presenze: molto al di sotto di quello che si poteva immaginare ad inizio stagione, specie con il lungo infortunio di Brozovic. Ora per lui, però, una nuova possibile occasione: con l'infortunio di Calhanoglu nell'ultimo match con la Turchia (entità dello stop ancora da valutare), potrebbe ritagliarsi uno spazio importante in un mese di aprile denso di appuntamenti fondamentali tra campionato, Coppa Italia e Champions League. E chissà che, indipendentemente dalle condizioni del turco, non possa comunque giocare con maggiore costanza viste le 9 partite che attendono i nerazzurri nei prossimi 30 giorni. Che sia arrivato il tempo di Asllani?