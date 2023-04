Inter-Fiorentina, Marotta: “Conte e il Tottenham? Sorpreso solo in parte”

Beppe Marotta , pochi minuti prima di Inter-Fiorentina , ha voluto commentare l'attuale situazione del Tottenham che da pochi giorni ha esonerato Antonio Conte , che alla guida dei nerazzurri ha vinto lo scudetto 2020/2021 interrompendo il dominio della Juventus : "Sono sorpreso solo in parte, sono le dinamiche del calcio. Non conosco cosa è successo, non sono in grado di esprimere valutazioni".

Marotta: "Rinnovi? Quando c'è la volontà tutto è in discesa"

Marotta ha poi continuato parlando della situazione rinnovi: "Bastoni? Quando c'è la volontà dei giocatori tutto è in discesa. Abbiamo chiesto ai calciatori di concentrarsi sulla posta in palio di questo mese che è importante e di non pensare ai rinnovi". Infine, sulla situazione di Romelu Lukaku: "L'attaccamento all'Inter da 1 a 10 è 10. Il giocatore è di proprietà del Chelsea, oggi è prematuro ma non possiamo decidere noi il suo destino. Io spero che le sue prestazioni siano fondamentali per i risultati della squadra.