Inter, Marotta su Inzaghi: "Ha la nostra fiducia ma senza Champions..."

L'ad dell'Inter Beppe Marotta, nel prepartita della sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, ha parlato a SportMediaset della situazione di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra dopo gli ultimi deludenti risultati: "Inzaghi ha la nostra fiducia e abbiamo un accordo pluriennale. In Coppa Italia e in Champions siamo ancora in corsa e siamo contenti, in campionato invece dobbiamo ritrovare la continuità che abbiamo smarrito e se a fine stagione non dovessimo arrivare tra le prime quattro dovremo rivedere tutti i nostri piani".