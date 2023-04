Inter, Inzaghi difende Lukaku e recrimina: “Juve dominata”

Inzaghi: "Abbiamo comandato per 90'"

Inzaghi ha poi continuato: "I ragazzi hanno fatto una grande gara, il mio giudizio non cambia per il risultato finale. Abbiamo comandato la partita per tutti i 90' ma non siamo riusciti a far gol su varie occasioni importanti. Abbiamo preso un gol che sicuramente dovevamo evitare però non ho niente da dire ai ragazzi, hanno fatto quello che avevo chiesto, è un bel segnale in un momento difficile". Sul gol subito da Cuadrado: "Dovevamo uscire su Rabiot, abbiamo fatto una diagonale troppo stretta e il tiro di Cuadrado è entrato. È un gol che non dobbiamo concedere in un momento delicato, ad essere sincero pericoli prima non ce n'erano stati. Sono comunque soddisfatto di una partita aggressiva della mia squadra, siamo venuti qui a Torino e il risultato poteva essere diverso ma mi prendo la bella prestazione".