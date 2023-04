Tananai: “A cena con Barella, pre-serata con Brozovic. Io come Ranocchia”

Tananai ha raccontato in esclusiva a DAZN (nella puntata di "Play With") la su fede calcistica: "L'Inter è una cosa di famiglia. Tutt'ora spesso vengo a San Siro con mio padre : panino e birra". Il cantautore milanese ha poi fatto ulteriori rivelazioni, dicendo: "Il calcio è il primo impatto con le emozioni complesse, prima del lavoro e degli innamoramenti, inizi a capire che si puo' soffrire".

Tananai e la passione per l'Inter

"L'Inter mi ha aiutato, perché pazza, non ti fa stare tranquillo. La mia reazione all'ultimo posto a Sanremo è da interista, sono riuscito ad ironizzarci", ha proseguito il cantante che ha poi svelato il suo rapporto speciale con lo stadio di San Siro: "La prima cosa che penso quando passo davanti allo stadio è cantarci dentro, di farci un concerto. Non vorrei lo buttassero giù. Preferirei che lo tenessero su perché non é soltanto una struttura, credo che qui ci sia un'energia impregnata dei ricordi delle persone che l'hanno vissuto".