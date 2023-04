Calhanoglu, l’Inter ritrova il direttore d’orchestra

MILANO - Kristjan Asllani, col Monza alla seconda partita da titolare consecutiva, ha corso il rischio di essere superato all’ultima curva da Hakan Calhanoglu. Simone Inzaghi fino a poco prima della riunione tecnica ha pensato di riconsegnare la bacchetta da direttore d’orchestra al turco. Questo dimostra l’importanza del suo ritorno in ottica Champions ma non solo. Perché l’Inter nel giro di una settimana si giocherà pure la finale di Coppa Italia con la Juve, obiettivo reso ancora più intrigante dopo il finale al veleno della gara all’Allianz Stadium. Calhanoglu quest’anno ha vissuto la miglior stagione in carriera grazie anche all’allenatore che gli ha affidato le chiavi della squadra dagli quelle responsabilità che fanno sì che non si eclissi dalla partita, come accadeva ai tempi del Milan quando agiva da trequartista. Già da mezzala era cresciuto, ma è in regia che il turco ha trovato la sua consacrazione.