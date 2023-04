Maglia Juve a Inter-Monza, il piccolo tifoso bianconero diventa virale VIDEO

MILANO - La rivalità tra Juventus ed Inter prosegue anche a distanza come è successo nel match contro il Monza. I nerazzurri sono stati sconfitti per 1-0 dai brianzoli, una sconfitta che vede il Milan prendere 2 punti di vantaggio nella lotta Champions oltre a dare l'occasione di recuperare terreno all'Atalanta e ai bianconeri che, in caso di successo contro il Sassuolo, si porterebbero a 4 lunghezze. Proprio la rimonta dei ragazzi di Allegri è stata inneggiata da un coraggioso tifoso che sabato, dopo il triplice fischio dell'arbitro, ha mostrato in diretta televisiva la maglia della Juventus in mezzo ai tifosi interisti sbalorditi da gesto.