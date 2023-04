Inter, Inzaghi scaricato dai tifosi: ennesimo ko e protesta sui social

Un piede in semifinale di Champions League e l'altro fuori dal quarto posto. Difficile spiegarsi come, ma l'Inter di quest'anno è a tratti irriconoscibile. Tanto bella nelle notti europee quanto brutta e poco concreta in Serie A. Perché ai nerazzurri serva entrare tra le prime in campionato non è impossibile da pensare, ci potrebbero essere 60 milioni di motivi per capirlo. Contro il Monza è andata in scena l'ennesima prova incolore della squadra di Inzaghi. Tante occasioni sciupate, tanto possesso sterile e gli attaccanti ancora una volta a secco. Errori clamorosi sotto porta da Dzeko a Lukaku che stanno condannando i nerazzurri in campionato. Undicesima sconfitta in Serie A, tantisisme per una squadra partita per competere allo scudetto, e terza di fila a San Siro, prima volta nella storia.