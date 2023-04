Inter, Marotta: "Non incentiveremo i calciatori con i soldi per il 4° posto"

"I giocatori non devono essere dei mercenari. Se dobbiamo sollecitarli economicamente per raggiungere un obiettivo che deve essere alla loro portata e che rappresenta una gratificazione per la fiducia che la gente ha dato loro, sarebbe un qualcosa di deprimente". A pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida valida per l'accesso alle semifinali di Champions League contro il Benfica parla così Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , escludendo dunque la possibilità di prevedere un premio extra per raggiungere il quarto posto in Serie A .

Marotta: "Champions? L'Inter come obiettivo deve esserci sempre"

"Quando sono arrivato, ho eliminato i premi per la qualificazione alla Champions attraverso i primi 4 posti perché l'Inter come obiettivo deve esserci sempre - continua a Sky -. Se poi gli altri saranno più bravi, faremo loro i complimenti. Ma non è stimolando i giocatori con i soldi che si può ottenere un risultato, le motivazioni dobbiamo accentuarle noi col confronto, col dialogo". Marotta ha poi concluso: "Oggi in Coppa Italia e in Champions siamo in una posizione che non avevamo previsto e preventivato, mentre in campionato il cammino è stato più difficoltoso e ci si trova in un aspetto deficitario. Ma l'Inter è un grande club e dobbiamo trovare continuità anche in Serie A, è una lacuna che dobbiamo colmare e Inzaghi lo sta facendo nel migliore dei modi".