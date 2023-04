Inter-Benfica, Inzaghi: "Noi bravi e uniti. Critiche? So da dove arrivano"

L’Inter torna in semifinale di Champions League dopo 13 anni. I nerazzurri di Inzaghi hanno concluso l’opera iniziata in Portogallo, dove all’andata dei quarti di finale si erano imposti per 2-0 sul Benfica, pareggiando 3-3 al Meazza in una partita ricca di emozioni. Al termine del match, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “C'è grande felicità perchè è una serata importante per tutta l'Inter. Grandissima partita, abbiamo meritato nel doppio confronto contro una squadra di grandissima qualità che in 8 mesi aveva perso due volte. Bravi i ragazzi che hanno fatto due partite clamorose, ora ce la giochiamo alla grande. Sappiamo che Champions abbiamo dovuto fare, abbiamo giocato un girone difficilissimo contro Bayern e Barcellona ma siamo stati uniti tutti insieme".