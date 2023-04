Inter, Zhang: "Mi sono commosso, il derby una rivincita". E sulla cessione...

MILANO - L'Inter vola in semifinale superando il Benfica nel doppio incontro e raggiunge il Milan per giocarsi un posto ad Istanbul nell'Euroderby. Dopo il ritorno a San Siro, parla il presidente nerazzurro Steven Zhang che dopo lo Scudetto arrivato sotto la gestione Conte, sogna con i ragazzi di Inzaghi di alzare la Champions: "All'inizio del nostro percorso avevamo giocatori che non avevano mai vinto niente e ora siamo arrivati fin qui. Vuol dire tanto per me e per tutto lo staff. Il derby è una opportunità di rivincita per lo scorso anno e per il passato. Ogni partita conta, indipendentemente dall'avversario. Dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine della stagione".