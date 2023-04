Inzaghi: "Lukaku ci sarà in Inter-Juve? Grandissimo gesto della Figc"

Empoli-Inter, Inzaghi su Lukaku, Lautaro Martinez, Dzeko e Correa

"Lukaku? È importantissimo. Noi l'avevamo preso per queste giornate. Sappiamo quanto ha sofferto lui e quanto abbiamo sofferto noi a non averlo, purtroppo nel calcio succedono imprevisti. Lui sta lavorando tantissimo, insieme a tutti gli altri attaccanti e per un allenatore è bello avere problemi di abbondanza, quello che non sono mai riuscito ad avere fino alla sosta dei Mondiali. Difficoltà di scelta? No, assolutamente no. È un bel problema che voglio avere in tutti i reparti e spero di averlo, perché eccetto Skriniar mercoledì credo di avere tutti a disposizione. Per quanto riguarda la squalifica tolta a Lukaku sono contento per il ragazzo e per il gesto della federazione, che è stato grandissimo per tutto il sistema e per i giovani che guardano tantissimo il calcio. Lukaku-Lautaro coppia formidabile? Romelu aveva riposato per 72' col Benfica, Lautaro 60' col Monza e 60' oggi. Dzeko e Correa non tirano mai indietro il piede, quando li chiamo in causa fanno sempre ottime prestazioni. Ho la fortuna di poter scegliere, cercherò sempre di scegliere per il bene dell'Inter come ho sempre fatto in questi 20 mesi. Cambiato il ritmo nella ripresa? Assolutamente e deve esserci sempre, perché altrimenti trovavamo una squadra che ci aspettava in prima battuta e diventava tutto più difficile per noi. Con una circolazione più veloce riesci a saltare la prima linea e diventa tutto più semplice", prosegue Inzaghi.