Inter-Juve, la formazione che ha in mente Inzaghi: due ballottaggi

Onana , dopo il riposo in campionato, tornerà a difendere i pali della porta nerazzurra. Discorso che nel reparto arretrato vale anche per i “braccetti” Darmian e Bastoni , con Acerbi favorito su de Vrij per guidare il trittico difensivo. Dumfries a destra e Dimarco a sinistra saranno le frecce sulle corsie esterne dei vice campioni d’Italia. A centrocampo ecco il ballottaggio Brozovic/Calhanoglu . Il croato, positivo contro il Benfica, a Empoli ha commesso qualche errore gratuito di troppo, mentre il turco, in panchina in Champions dopo l’infortunio subìto, sembra ormai essersi pienamente ristabilito. Mkhitaryan , assente al Castellani per motivi personali, agirà da mezzala, insieme a Barella .

Inter, ballottaggi in attacco

Davanti, forse per la prima volta da inizio stagione, c’è davvero abbondanza di scelte. Dzeko in terra Toscana non è sceso in campo nemmeno per un minuto. E questo potrebbe essere un indizio sulla titolarità del bosniaco contro i bianconeri. Ma lasciare di nuovo in panchina Lautaro o rinunciare dall’inizio a Lukaku, migliore in campo per distacco nella gara di ieri, parrebbe sinceramente (anche tenendo presente la revoca della squalifica di Big Rom nella coppa nazionale) un vero e proprio delitto sportivo. Dubbi che probabilmente Inzaghi fugherà tra oggi (il ritrovo ad Appiano è fissato in mattinata) e soprattutto domani, alla vigilia del derby d’Italia.