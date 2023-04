Inter, Inzaghi: la Lu-La dopo 746 giorni. Lukaku-Lautaro, intesa Champions

L'Inter torna a correre in Serie A. La vittoria sull'Empoli è importante sotto tanti punti di vista per i nerazzurri. Per Inzaghi è ritrovare l'entusiasmo in campionato dopo la conquista delle semifinali di Champions League e arrivare con la carica giusta per il ritorno di Coppa Italia contro la Juve . Un risultato netto che lancia segnali incoraggianti anche in ottica corsa al quarto posto, importante soprattutto per le questioni economiche e di bilancio della società. L'allenatore può anche sorridere perché per la prima volta in stagione si è ritrovata la Lu-La con i due attaccanti a segno nel 3 a 0 finale.

Inter, Lukaku-Lautaro per la corsa al quarto posto

746 giorni dopo è di nuovo LuLa per l'Inter. Questo il tempo trascorso dall'ultima volta che Lukaku e Lautaro sono andati a segno nella stessa partita di Serie A. In due anni tanto è cambiato: dal 2 a 1 contro il Sassuolo che avvicinava lo scudetto per i nerazzurri di Conte al 3 a 0 di Empoli per continuare la rincorsa al quarto posto. Situazioni differenti, ma per Inzaghi significative per ritrovare i gol dei suoi attaccanti dopo un periodo complicato sotto porta. Il belga e l'argentino ritrovano il sorriso, esultano e corrono sotto la curva per prendersi l'abbraccio dei tanti tifosi giunti al Castellani. Ora arriva una settimana decisiva: la Juve in Coppa Italia e la Lazio in Serie A, Inzaghi e una LuLa ritrovata per continuare la corsa ai propri obiettivi.