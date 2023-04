Inter, è Inzaghi il castiga Juventus: il dato sorprendente

L'Inter supera la Juventus a San Siro e raggiunge la seconda finale di Coppa Italia consecutiva con Inzaghi in panchina. I nerazzurri ora attenderanno l'avversaria che uscirà tra Fiorentina e Cremonese . La rete di Dimarco indirizza una partita non bellissima e dove anche i bianconeri hanno faticato a creare pericoli dalle parti di Onana . Il successo di San Siro ha portato l'allenatore nerazzurro a essere il castiga Juve .

Inzaghi, i numeri contro la Juventus

I numeri di Inzaghi contro la Juventus parlano chiaro, infatti, è l'allenatore che ha battuto più volte i bianconeri sin dai tempi della Lazio. Il tecnico dell'Inter può vantare soprattutto i successi nelle gare secche o a eliminazione dove è riuscito a vincere una Coppa Italia (quella dello scorso anno) e tre Supercoppe, oltre al passaggio del turno nella gara di ieri, mercoledì 26 aprile. Questi i dati ufficiali: in ventidue volte da avversari l'attuale tecnico dei nerazzurri ha superato i bianconeri per otto volte ed è rimasto imbattuto in altre tre circostanze. Simone Inzaghi conferma la sua tendenza positiva contro la Juve.