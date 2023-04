Maglia Inter da nostalgia: via lo sponsor contro la Lazio

MILANO - L'Inter scenderà in campo contro la Lazio senza lo sponsor Digitalbits sul fronte della maglia nella gara. Il club nerazzurro ha ufficializzato la decisione pubblicando le foto della divisa sui social prima della sfida con i biancocelesti: sulla maglia infatti non compare il logo Digitalbits, ma a differenza della Roma (che ha preso la stessa decisione di togliere il brand di criptovalute dalla divisa sostituendolo con la scritta SPQR) non compare nessuna altra scritta sul petto. Una decisione che arriva in seguito ai mancati pagamenti da parte dello sponsor, che non ha versato nemmeno un euro dei 24 milioni previsti per l'accordo di sponsorizzazione nella stagione in corso oltre a 2,85 milioni di bonus tra questa e la passata annata.