Marotta: Champions, sei club in lotta. Lukaku ancora all'Inter? Vedremo

MILANO - A pochi minuti dall'inizio del match contro la Lazio a San Siro, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto sulla situazione della squadra nerazzurra in campionato e in Champions League, senza esprimere preferenze: “Siamo l'Inter, quindi entrambe. C'è da tenere sempre l'asticella molto alta. Meritatamente ci troviamo coinvolti in una pagina bellissima in Champions e l'obiettivo è anche quello di parteciparvi il prossimo anno. Questa corsa rappresenta un piccolo torneo tra sei squadre dopo il successo virtuale dello Scudetto da parte del Napoli”. Il riferimento, oltre alle due che si stanno per affrontare, è ovviamente a Juventus, Milan, Roma e Atalanta.