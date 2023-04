Lazio ko, Napoli esulta: l'Inter ribalta e cala il tris, super Lautaro

L' Inter ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato al Meazza contro la Lazio . La squadra di Inzaghi , nel match valevole per la 32ª giornata di Serie A , si è portata a casa tre punti fondamentali per la corsa alla prossima Champions League . A decidere la sfida la doppietta di Lautaro e il gol di Gosens , che hanno rimontato la rete iniziale di Felipe Anderson (al 7° centro in carriera contro l'Inter) portando il risultato finale sul 3-1. La squadra di Inzaghi ha dunque sfruttato al meglio il pareggio di ieri tra Roma e Milan , tornando così in zona Champions e portandosi a -4 dal secondo posto occupato proprio dalla lazio di Sarri. Il risultato dell'Inter interessa anche ai tifosi del Napoli , che se dovessero vincere contro la Salernitana potrebbero festeggiare lo scudetto già da oggi.

Inter-Lazio 3-1: tabellino e statistiche

Inter-Lazio 3-1: la partita

L'Inter comincia forte e sfiora il vantaggio in diverse occasioni fino al 26', quando Correa pesca Mkhitaryan in area che realizza il primo gol del match. La rete viene però annullata per fuorigioco dell'argentino, e dopo appena 3' ecco la beffa. È infatti la Lazio a portarsi in vantaggio sfruttando l'errore di Acerbi e concludendo in porta con Felipe Anderson dopo un bello scambio con Luis Alberto. I biancocelesti dunque chiudono il primo tempo in vantaggio, e nella seconda frazione di gara il pressing nerazzurro mette più volte in difficoltà la retroguardia di Sarri senza però riuscire a portare il risultato in parità fino al 78', quando Lautaro supera Provedel e porta il risultato sull'1-1. I nerazzurri completano la rimonta con Gosens su assist di Lukaku all'83' prima del secondo gol del 'Toro' al 91' per il 3-1 finale.