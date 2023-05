Inzaghi, conferenza Roma-Inter: "Tre punti pesanti, turnover fondamentale"

L'allenatore dell' Inter , Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Inter Tv, presentando la gara di domani in Serie A contro la Roma di Josè Mourinho . Il tecnico ha dichiarato: "Le tre partite vinte di seguito sono state molto importanti, come importante sarà la gara di domani perché la giocheremo contro un'avversaria di assoluto valore. Dovremo prepararci nel migliore dei modi. Sarà un match contro una squadra forte, guidata da un ottimo allenatore. Ci aspettano tante insidie e bisognerà farsi trovare pronti perché ci saranno in palio tre punti 'pesanti' per entrambe le formazioni". Inzaghi ha parlato anche del momento della difesa nerazzurra: "E' un dato importante, frutto del lavoro di tutta la squadra. Nessuno vuole concedere o subire gol e quando questo succede, il merito è di tutti, non solo dei difensori".

Così Inzaghi sul gol ritrovato

Oltre che sulla difesa, il tecnico dell'Inter ha speso parole di elogio anche per il suo reparto offensivo: "E' un dato importante, ma sapevo che il momento in cui non riuscivamo a far gol con continuità era passeggero. Gli attaccanti possono vivere periodi così. Personalmente sono sempre rimasto fiducioso perché li vedevo lavorare in un certo modo ed ero convinto che si sarebbero sbloccati. Sono contento per loro, ma in generale per tutti i componenti del gruppo perché stanno facendo quello che devono".