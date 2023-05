Inter, giorni d'oro: incasso record, boom di soci, Dzeko resta

Se cliccate sulla home page dell'Inter, subito si aprono le immagini del 2-0 al Milan. L'omaggio doveroso a una delle migliori prestazioni stagionali della squadra, la conferma in Rete che questi sono decisamente giorni d'oro per l'Inter, compiaciuta dal momento più felice vissuto dall'inizio della stagione. Il perentorio 2-0 al Milan nell'euroderby d'andata, valido per la semifinale di Champions League, ha letteralmente scatenato un'ondata d'entusiasmo fra i tifosi che, martedì 16 maggio, permetterà al club di contare 12 milioni di euro, incasso record di tutti i tempi al botteghino. E ancora: il settimo risultato utile consecutivo (6 vittorie, 1 pareggio, 20 gol segnati, 4 subiti) esalta la gestione di Inzaghi, soltanto un mese fa, era stato di nuovo rimesso sulla graticola dopo la sconfitta interna con il Monza; il MIlan battuto per 3 volte in quattro mesi; Dzeko è sempre più vicino alla firma per un altro anno, con una marcia di avvicinamento scandita dai suoi gol pesanti. Su tutto questo, la crescita esponenziale del progetto Inter Club, sviluppato in tutto il mondo. I soci sono diventati 154.008, primato assoluto per Viale della LIberazione; i club sono 955, sparsi ai quattro angoli del globo. Le ultime bandierine nerazzurre sono state piantate in Qatar, Algeria, Argentina, Svizzera, Portogallo, Kuwait, Trinidad e Tobago, Germania, Uruguay, Georgia, Slovacchia, Stati Uniti, Turchia. A San Siro, nell'intervallo della partita con il Sassuolo, Zhang, Zanetti, Antonello e Marotta premieranno i club che si sono maggiormente distinti per la loro passione. Indubbiamente, senza confini.