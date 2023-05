Lautaro, eroe Inter: Meritiamo la finale, sogno Champions dopo il Mondiale

L'Inter torna in finale di Champions League 13 anni dopo. La squadra di Simone Inzaghi, dopo essersi imposta per 2-0 nell'Euroderby d'andata contro il Milan, nella gara di ritorno vince nuovamente 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez e conquista l'accesso alla fase conclusiva del torneo dove affronterà una tra Real Madrid e Manchester City. Al termine della partita Lautaro ha dichiarato: "Io mi trattengo spesso ma credo che c’è tanta storia in questa partita, me lo sentivo, l’ho detto ai ragazzi nello spogliatoio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in tutte e due le gare".