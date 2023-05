Zhang conferma Inzaghi: "Sarà l'allenatore dell'Inter per tante stagioni"

Inter, Zhang conferma Inzaghi

Dopo i risultati altalenanti in campionato, fino ad arrivare ad 11 ko, la posizione di Inzaghi sembrava in bilico. E invece il colpo di coda, con 8 vittorie di fila tra tutte le competizioni, finali di Coppa Italia e Champions League raggiunte e terzo posto in classifica. E così per Zhang, intervistato da Sportitalia dopo il derby col Milan, non ci sono dubbi, si ripartirà da lui: "C'è grande soddisfazione, ma non è finita qui: il nostro obiettivo è sempre quello di vincere. Abbiamo vendicato quanto accaduto nel 2003. L'unico a credere alla finale di Champions League ad inizio stagione era Lukaku, ne era convinto fin dall'estate. Inzaghi resta? Non c'è alcun motivo per cambiare allenatore. La prossima sarà la terza stagione con lui in panchina". Conferma al tecnico che il presidente dell'Inter ha espresso anche nell'intervista post gara a SkySport: "Sono qui da 7 anni, da quando ne avevo 24. C'erano giocatori che non avevano mai giocato la Champions, ora abbiamo realizzato questo sogno. Abbiamo portato l'Inter al top: fin quando sarò qui lavoreremo per mantenere questo livello. Inzaghi è speciale: molto calmo in ogni contesto, sempre pacato, ed è l'unico che non ha mai chiesto calciatori. Sarà l'allenatore dell'Inter per tante stagioni". Ad essere entusiasta nel post partita anche lo stesso tecnico nerazzurro, e lo stesso si può dire per il vice presidente Javier Zanetti, che dopo la finale giocata (e vinta) nel 2010 dal calciatore dell'Inter, a distanza di 13 anni ne vivrà un'altra da dirigente. Proprio Zanetti, al termine del derby con il Milan, si è espresso con idee chiare su chi vuole evitare tra Manchester City e Real Madrid nella finalissima di Istanbul.