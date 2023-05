Inter in finale, l’incredibile statistica. Milan, record negativo nei derby

Un doppio confronto destinato a restare nella storia. Inter e Milan , per la terza volta, si sono confrontati in Champions League , ma stavolta a trionfare sono stati i nerazzurri, con un rotondo 3-0 complessivo. Dunque la squadra di Simone Inzaghi trova la sesta finale di Champions della sua storia, dove affronterà la vincente di Manchester City-Real Madrid . Ko pesante invece per il Milan, che dopo le due sconfitte in semifinale raggiunge un record negativo nei derby.

L'Inter raggiunge dunque la finale di Istanbul, in programma il prossimo 10 giugno . E se il vice presidente nerazzurro, Javier Zanetti , si è espresso chiaramente su chi vorrebbe incontrare , intanto il club può annoverare una particolare statistica dopo aver ottenuto il pass per l'ultimo atto della competizione. I nfatti nella rosa nerazzurra nessuno ha mai giocato una finale di Champions League. Lautaro Martinez campione del mondo, vincitori dell'Europeo come Barella, Bastoni e Acerbi, giocatori al top in Europa da anni come Lukaku e Mkhitaryan: nessuno ha mai disputato la gara per club più importante. L'ultima società a vivere una condizione del genere fu il Borussia Dortmund , nel 2013: i gialloneri, all'epoca allenati da Jurgen Klopp , sconfissero il Real Madrid in semifinale con un super Lewandowski, approdando alla finale tutta tedesca con il Bayern Monaco , vinta proprio dai bavaresi.

Milan, record negativo nei derby

Una semifinale che per il Milan è stata chiaramente amara, complicata dal primo tempo decisamente negativo nella gara di andata come rimarcato da Stefano Pioli. Un doppio ko senza appello per i rossoneri, che quest'anno hanno perso 4 dei 5 derby disputati, raggiungendo anche un record negativo nella storia della stracittadina milanese. Il Milan aveva vinto per 3-2 la prima gara stagionale contro l'Inter, in Serie A. Poi però ko nella sfida di ritorno in campionato (1-0), nella Supercoppa Italiana (3-0) e nelle due semifinali di Champions (prima 0-2, poi 1-0). Ma oltre alle sconfitte in sé, nelle quattro cadute consecutive contro i nerazzurri il Milan non è mai andato in gol: non era mai successo nella storia rossonera di non trovare nemmeno una rete in quattro derby consecutivi.