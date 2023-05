Leao, maglia bruciata: il brutto gesto di alcuni tifosi dell'Inter

Con le due vittorie sul Milan, l'Inter di Inzaghi ha conquistato la finale di Champions League. Grandi festeggiamenti in campo e in città, con i tifosi nerazzurri che hanno invaso piazza Duomo con bandiere, fumogeni e tanti caroselli. Ma durante la festa nerazzurra tra le vie di Milano c'è stato anche un brutto gesto di alcuni tifosi, totalmente fuori contesto rispetto a quanto visto invece dentro e sugli spalti di San Siro. Sui social è finito un video in cui un gruppo di sostenitori nerazzurri sono stati ripresi mentre bruciano la maglia del milanista Leao, cantando in sottofondo: "Sta bruciando Leao".