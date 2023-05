Inter, tutti sul carro di Inzaghi e la frecciata di Zhang a Conte

Simone Inzaghi, dopo aver matato il Milan, è rincasato che era quasi l’una e mezza di notte: prima di spegnere la luce, ha sentito papà Giancarlo, mentre con Filippo aveva parlato dopo la festa in campo. Mercoledì giornata da papà e marito modello, con tanto di passeggiata in centro e pranzo con la moglie Gaia. Negli occhi era ancora impressa l’immagine di un popolo in festa e nella mente tornavano pure i tanti complimenti ricevuti. È un uomo di calcio e di mondo Inzaghi e sa che tutti, ma proprio tutti, da martedì notte sono saliti sul carro, compreso chi in società, ovvero Beppe Marotta, aveva più volte rimarcato la mancanza di continuità in campionato. «So chi c’è sempre stato e chi è mancato nel momento del bisogno - ha ricordato l’allenatore pure dopo il Milan - So tutto, ma ho la fortuna di avere dei ragazzi che mi hanno seguito per filo e per segno. E si è visto anche qual è il nostro staff... (pure questo oggetto delle critiche mosse dall’ad, ndr)».

Zhang, la conferma di Inzaghi e la frecciata a Conte Marotta stesso ha ammesso che ci sono state tensioni e ribadito che il ruolo della dirigenza è quello di incalzare allenatori e giocatori quando le cose non girano. È il gioco delle parti, ma questo ha creato profonde incomprensioni che andranno chiarite e appianate a fine stagione. La strada, in tal senso, ha provveduto a tracciarla Steven Zhang: «Inzaghi sarà l’allenatore dell’Inter per tante stagioni. Ho lavorato con tanti allenatori pur avendo solo 31 anni. Inzaghi è speciale: è molto calmo in ogni tipo di contesto, che si vinca o che si perda resta pacato. Questa è una qualità particolare. E poi è l’unico che non mi chiede mai giocatori». Il presidente - che mai prima dell’ euroderby di ritorno aveva voluto rispondere a domande sul futuro del tecnico - ha formalmente sciolto le riserve e ha pure colto l’occasione per mandare una frecciatina ad Antonio Conte che in carriera si è sempre distinto per le pressioni messe alla proprietà di turno in sede di calciomercato.

Inzaghi in bilico fino al derby Detto questo, il fatto che Zhang abbia confermato pubblicamente Inzaghi soltanto dopo una semifinale di Champions (peraltro vinta) è indizio di quanto l’allenatore fosse realmente in bilico fino a qualche settimana fa. Bravo è stato Inzaghi a sistemare la classifica in Serie A (ma il compito va portato in fondo) perché la Coppa Italia - anche se vinta - è considerata (sbagliando) un evento di contorno nei giudizi dati alla stagione. A bocce ferme dovrà essere trattato giocoforza anche l’argomento rinnovo, perché Inzaghi - che guadagna 5.5 milioni più bonus - va in scadenza e mantenerlo in scadenza sarebbe il primo, chiaro, segnale di come sia presente una spaccatura insanabile all’interno del club. Il rapporto dovrà però ripartire su nuove basi e sulla fiducia ritrovata tra le parti: dirlo, magari sull’onda emotiva di una finale di Champions fresca di conquista, può essere facile ma, alla luce di quanto accaduto in stagione, molte cose andranno messe in chiaro.

Le parole di Inzaghi Perché Inzaghi, che non è un Mourinho o un Conte e quindi, quando dice certe cose lo fa anche sforzando la propria indole, ha parlato di «Critiche suggerite» e, dopo aver eliminato il Porto - quando sembrava un “dead coach walking” - aveva confessato tutto il suo malessere verso chi governava il club: «Se è una mia rivincita? Io sono sereno e tranquillo, quando sarà il momento parlerò perché lo devo alla mia famiglia. Lo scudetto ha provocato qualche problemino a livello economico ed è facile parlare di me perché forse l’educazione e l’intelligenza vengono confuse nella vita. È da tanti anni che sono nel calcio e so da dove provengono le critiche e so chi ascoltare e chi no». Oggi, intanto, Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto agli esami strumentali al quadricipite sinistro: la speranza è di recuperarlo per Istanbul quando in panchina potrebbe rivedersi pure Skriniar, giusto prima dei saluti.

