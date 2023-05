Inter: Marotta su Inzaghi, la finale col City, Lukaku, Frattesi e Scalvini

MILANO - Il direttore sportivo dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto su Radio 1 per parlare del momento dei nerazzurri in vita dei prossimi ed importanti appuntamenti a partire dalla finale di Champions League contro il Manchester City neo campione d'Inghilterra. Marotta riconosce il valore degli inglesi ma: "Nello sport bisogna giocare ogni torneo fino in fondo. Abbiamo grande rispetto e timore per il City che è un colosso per fatturato e potenzialità tecnica, ma siamo preparati ad affrontare un avversario più forte mettendo in campo motivazione, attaccamento alla maglia e organizzazione calcistica - sul pensare troppo alla finale di Champions - È il rischio dello sportivo, anche nel basket o in altri sport. Quando si hanno grandi appuntamenti è normale che la testa va lì. Sta ai giocatori, allenatore e società trovare la giusta concentrazione per tutti gli impegni. Mercoledì c'è un appuntamento di grandissimo prestigio e ci teniamo. Sono sicuro che i giocatori affronteranno la giusta motivazione contro una Fiorentina di altissimo livello. Dobbiamo affrontare gli impegni step by step".